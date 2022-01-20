«Ренн» разнес «Бордо» с теннисным счетом и поднялся в топ-4 Лиги 1
Титульный спонсор «Бордо» насмехался над результатами команды. С ним разорвали контракт
Клуб идет 19-м в таблице чемпионата
09:54
Фото: RMC Sport
«Бордо» через свой сайт огласил о прекращении сотрудничества с титульным спонсором Winamax, которая является букмекерской конторой.
Как сообщил директор клуба Тома Жекемье, Winamax в Twitter регулярно высмеивал результаты команды в этом сезоне. По данным клуба таких публикаций в соцсетях насчиталось около 20.
Примечательно, что после разрыва контракта Winamax отреагировала на это очередной шуткой.
«Уже час ищем хорошую защиту, но, как и «Бордо», не можем найти».
«Бордо» идет 19-м в таблице Лиги 1.
Сообщалось, что жирондинцы были одним из клубов в Лиге 1 у которых были финансовые проблемы перед стартом сезона.
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