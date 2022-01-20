Титульный спонсор «Бордо» насмехался над результатами команды. С ним разорвали контракт

Клуб идет 19-м в таблице чемпионата

Фото: RMC Sport

«Бордо» через свой сайт огласил о прекращении сотрудничества с титульным спонсором Winamax, которая является букмекерской конторой.

Как сообщил директор клуба Тома Жекемье, Winamax в Twitter регулярно высмеивал результаты команды в этом сезоне. По данным клуба таких публикаций в соцсетях насчиталось около 20.

Примечательно, что после разрыва контракта Winamax отреагировала на это очередной шуткой.

«Уже час ищем хорошую защиту, но, как и «Бордо», не можем найти».

«Бордо» идет 19-м в таблице Лиги 1.

Сообщалось, что жирондинцы были одним из клубов в Лиге 1 у которых были финансовые проблемы перед стартом сезона.