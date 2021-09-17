Тлумак: «Плохо сыграл не только Мацапура, но и вся «Заря»

Фото: Буде-Глимт

Бывший тренер Андрей Тлумак оценил поражение «Зари» в Лиге конференций от «Буде-Глимта» (1:3).

В эпизоде, когда хозяева открывали счет, он опрометчиво сыграл на выходе, а когда «Заря» пропускала третий мяч, то неудачно отпасовал защитнику. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Мацапуры в «Заре», но каждая уважающая себя команда, как правило, оперативно реагирует на промахи вратаря.

Припоминается, когда в 2007 году в знаменитом матче Кубка UEFA «Шахтер» — «Севилья» на последних секундах основного времени вратарь испанцев Андрес Палоп сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью его донецкого коллеги Богдана Шуста, то в «Шахтере» сразу потеряли интерес к своему голкиперу.

Впрочем, я не собираюсь винить во всех бедах «Зари» Мацапуру. Плохо сыграла вся команда. Создавалось впечатление, что луганчане были уверены, что смогут победить на классе и особо себя не утруждали. Но не тут-то было. Оказалось, что хозяева по уровню подготовки мало в чем уступают, а по самоотдаче — значительно превосходят. Это и помогло норвежцам отпраздновать эффектную викторию».