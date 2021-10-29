Тлумак заявил о желании сына играть за «Карпаты». Сейчас он – в «Динамо»

Юрий Тлумак / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о своих сыновьях, которые сейчас защищают цвета «Динамо». Слова специалиста передает пресс-служба «зелено-белых».

Конечно, я хотел бы его в своей команде, но если взять мои эмоции и его молодость, то, конечно, что он будет ошибаться, делать что-то не так. Я очень эмоционально реагирую на эти моменты. Поэтому, наверное, было бы хуже, если бы Юра играл под моим руководством.

Он тоже карпатовец, очень хочет выступать за «Карпаты». Думаю, со временем Юра вернется во Львов. Желание превзойти отца по количеству матчей за «Карпаты»? Я только за. Ребенок всегда должен быть сильнее отца. Я люблю обоих сыновей и хочу, чтобы они были лучше меня в десять раз.

Максим сейчас в «Динамо». Просто так сложилось. Я очень хотел, чтобы он был здесь, и мы даже не рассматривали другого варианта. Однако «Карпаты» исчезли. Вы знаете эту историю, с переходом школы «Карпат» в «Рух». Мы получили хорошее предложение от «Динамо», гранда украинского футбола, потому так решили.