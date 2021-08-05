Тлумак: «Ждем жеребьевку Кубка Украины. Не скрываем амбициозных целей «Карпат»
Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак прокомментировал в интервью пресс-службе УАФ разгромную победу в матче первого этапа Кубка Украины против АФСК «Киев» (3:0).
Это был настоящий кубковый поединок. Молодая киевская команда запомнилась бойцовским характером, она хорошо настроилась на противостояние, и хотя уровень подготовки моих подопечных был выше, для победы пришлось приложить немало усилий.
Лишь во втором тайме, когда на действиях гостей уже сказалась усталость, в их защите стали появляться свободные зоны, чем мы и воспользовались. В определенной степени помог нам и вратарь киевлян, который часто ошибался.
Отдам должное своим подопечным, которые четко придерживались плана на игру. Пошли на пользу и замены, и это помогло склонить чашу весов на свою сторону.
Теперь будем ждать завтрашнюю жеребьевку. Не исключено, что нашим следующим соперником будет представитель Первой лиги. Таким образом, появится возможность убедиться, чего «Карпаты» на самом деле стоят. Мы не скрываем, что у нас амбициозные цели.
Ранее бывший голкипер «Карпат» Роман Мысак перешел в «Десну».
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