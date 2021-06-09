ТМ. Испания молодежным составом покуражилась над Литвой, Франция разгромила Болгарию
В товарищеских матчах в рамках подготовки к Евро-2020 Испания и Франция добыли домашние разгромные победы на Литвой и Болгарией.
Стоит отметить, что «фурия роха» играла молодежным составом. Ранее в ее рядах был выявлен коронавирус.
Напомним, в заключительном товарищеском поединке сборная Украины разгромила Кипр (4:0).
Товарищеские матчи
Испания – Литва 4:0
Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72
Испания: Альваро Фернандес (Жозеп Мартинес, 68), Хиль (Посо, 46), Мингеса, Гильямон, Кукурелья (Миранда, 46), Субименди (Антонио Бланко, 53), Вильяр (Бельтран, 74), Хиль, Ману Гарсия (Пуадо, 53), Браим Диас, Абель Руис.
Литва: Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гирдвайнис, Мегелайтис, Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Шимкус (Ласицкас, 71), Вербицкас (Дапкус, 62), Черных (Петравичюс, 46), Новиковас (Дубицкас, 75), Голубицкас (Элешюс, 71).
Предупреждения: Черных, Вербицкас
Франция – Болгария 3:0
Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90
Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 46), Кимпембе, Варан, Толиссо (Сиссоко, 84), Канте (Лемар, 65), Погба, Мбаппе (Бен-Йеддер, 84), Бензема (Жиру, 41), Гризманн (Дембеле, 66).
Болгария: Наумов, Турицов (Карагарен, 71), Божиков, Христов, Антов, Янков (Христов, 71), Чочев (Витанов, 52), Илиев, Краев (Цветанов, 58), Десподов (Илиев, 58), Илиев (Минчев, 58).
Предупреждение: Десподов
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