ТМ. Испания молодежным составом покуражилась над Литвой, Франция разгромила Болгарию

«Фурия роха» спокойно может заявлять на Евро резервный состав

Фото - RFEF

В товарищеских матчах в рамках подготовки к Евро-2020 Испания и Франция добыли домашние разгромные победы на Литвой и Болгарией.

Стоит отметить, что «фурия роха» играла молодежным составом. Ранее в ее рядах был выявлен коронавирус.

Напомним, в заключительном товарищеском поединке сборная Украины разгромила Кипр (4:0).

Товарищеские матчи

Испания – Литва 4:0

Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72

Испания: Альваро Фернандес (Жозеп Мартинес, 68), Хиль (Посо, 46), Мингеса, Гильямон, Кукурелья (Миранда, 46), Субименди (Антонио Бланко, 53), Вильяр (Бельтран, 74), Хиль, Ману Гарсия (Пуадо, 53), Браим Диас, Абель Руис.

Литва: Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гирдвайнис, Мегелайтис, Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Шимкус (Ласицкас, 71), Вербицкас (Дапкус, 62), Черных (Петравичюс, 46), Новиковас (Дубицкас, 75), Голубицкас (Элешюс, 71).

Предупреждения: Черных, Вербицкас

Франция – Болгария 3:0

Голы: Гризманн, 29, Жиру, 83, 90

Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 46), Кимпембе, Варан, Толиссо (Сиссоко, 84), Канте (Лемар, 65), Погба, Мбаппе (Бен-Йеддер, 84), Бензема (Жиру, 41), Гризманн (Дембеле, 66).

Болгария: Наумов, Турицов (Карагарен, 71), Божиков, Христов, Антов, Янков (Христов, 71), Чочев (Витанов, 52), Илиев, Краев (Цветанов, 58), Десподов (Илиев, 58), Илиев (Минчев, 58).

Предупреждение: Десподов

https://xsport.ua/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=74&type=multimedia&...