ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию
В товарищеских матчах в рамках подготовки к Евро-2020 Италия разгромила Чехию, а Венгрия минимально переиграла Кипр.
Если «Скуадра адзурра» не испытала особых трудностей с чехами, то венгры добыли победу благодаря единственному голу Шафера. Правда, в концовке Николич не реализовал пенальти.
Напомним, киприоты следующий товарищеский поединок проведут против Украины. Матч состоится 7 июня в Харькове.
Товарищеские матчи
Венгрия – Кипр 1:0
Гол: Шафер, 36
Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Ботка, Ланг (Орбан, 60), Салаи, Ловренчич (Болла, 61), Кляйнхайслер (Него, 46), Шафер, Варга, Шигер (Надь, 79), Холендер, Хан (Николич, 61).
Кипр: Михаил, Иоанну, Каро (Андреу, 78), Сотириу, Псалтис (Панайоту, 71), Авраам, Кастанос (Кирьяку, 63), Папулис (Лоизу, 71), Артиматас (Гогич, 71), Питтас, Христофи (Элиа, 63).
Предупреждения: Шигер – Псалтис, Иоанну
Италия – Чехия 4:0
Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73
Италия: Доннарумма, Флоренци (Толои, 87), Кьеллини (Ачерби, 64), Спинаццола (Эмерсон, 64), Бонуччи, Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 63), Берарди (Кьеза, 77), Локателли, Инсинье, Иммобиле (Распадори, 78).
Чехия: Павленка, Челюстка (Зима, 46), Цоуфал, Брабец, Боржил, Барак (Соучек, 46), Дарида (Садилек, 81), Масопуст (Шевчик, 61), Крал, Янкто (Выдра, 61), Крменчик (Шик, 46).
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