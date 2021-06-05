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ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию

Результаты контрольных поединков
Футбол Евро-2020
07:58
ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию
Фото - Федерация футбола Венгрии

В товарищеских матчах в рамках подготовки к Евро-2020 Италия разгромила Чехию, а Венгрия минимально переиграла Кипр.

Если «Скуадра адзурра» не испытала особых трудностей с чехами, то венгры добыли победу благодаря единственному голу Шафера. Правда, в концовке Николич не реализовал пенальти.

Напомним, киприоты следующий товарищеский поединок проведут против Украины. Матч состоится 7 июня в Харькове.

Товарищеские матчи

Венгрия – Кипр 1:0

Гол: Шафер, 36

Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Ботка, Ланг (Орбан, 60), Салаи, Ловренчич (Болла, 61), Кляйнхайслер (Него, 46), Шафер, Варга, Шигер (Надь, 79), Холендер, Хан (Николич, 61).

Кипр: Михаил, Иоанну, Каро (Андреу, 78), Сотириу, Псалтис (Панайоту, 71), Авраам, Кастанос (Кирьяку, 63), Папулис (Лоизу, 71), Артиматас (Гогич, 71), Питтас, Христофи (Элиа, 63).

Предупреждения: Шигер – Псалтис, Иоанну

Италия – Чехия 4:0

Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73

Италия: Доннарумма, Флоренци (Толои, 87), Кьеллини (Ачерби, 64), Спинаццола (Эмерсон, 64), Бонуччи, Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 63), Берарди (Кьеза, 77), Локателли, Инсинье, Иммобиле (Распадори, 78).

Чехия: Павленка, Челюстка (Зима, 46), Цоуфал, Брабец, Боржил, Барак (Соучек, 46), Дарида (Садилек, 81), Масопуст (Шевчик, 61), Крал, Янкто (Выдра, 61), Крменчик (Шик, 46).

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Венгрии (футбол) сборная Италии (футбол) сборная Кипра (футбол) сборная Чехии (футбол)

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