«Тобол» впервые за 11 лет стал чемпионом Казахстана

«Астана» не смогла догнать соперника

Фото: ФК Тобол

В Казахстане определился чемпион страны.

Им неожиданно стал «Тобол». В последнем туре команда обыграла «Акжайык» (2:0) и набрала 60 очков.

На три очка от них отстала «Астана» с российским тренером, которая также претендовала на титул до последнего тура, но свой матч сыграла вничью, хотя и в случае победы не догнала бы «Тобол». В итоге «Тобол» опередил «Астану» на три очка.

В тройке также финишировал «Кайрат».

В последний раз «Тобол» становился чемпионом Казахстана в 2010-м году.