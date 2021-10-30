На Australian Open в номер теннисистки из Кахастана пробралась мышь
«Тобол» впервые за 11 лет стал чемпионом Казахстана
«Астана» не смогла догнать соперника
Фото: ФК Тобол
В Казахстане определился чемпион страны.
Им неожиданно стал «Тобол». В последнем туре команда обыграла «Акжайык» (2:0) и набрала 60 очков.
На три очка от них отстала «Астана» с российским тренером, которая также претендовала на титул до последнего тура, но свой матч сыграла вничью, хотя и в случае победы не догнала бы «Тобол». В итоге «Тобол» опередил «Астану» на три очка.
В тройке также финишировал «Кайрат».
В последний раз «Тобол» становился чемпионом Казахстана в 2010-м году.
Комментарии 0