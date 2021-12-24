Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о грядущем трансферном окне для его команды.
Кого из футболистов не будет в составе «Александрии» в весенней половине чемпионата?
«Таких нет. Пока все на месте».
Кто из игроков ближайшего резерва в скором времени может заявить о себе в составе главной команды?
«У нас много перспективных ребят. Все зависит от их самих. Называть фамилии не стану - не хочется раздавать авансы раньше времени».
В последнее время много разговоров ходит вокруг полузащитника одесского «Черноморца» Артура Авагимяна, которого некоторые СМИ сватают в «Александрию». Что об этом скажете?
«Пока этот игрок не оденет футболку «Александрии», мы ничего насчёт него не можем сказать».
Хотели бы видеть такого футболиста в составе своей команды?
«Конечно, я был бы не против».
Как вы проводите отпуск?
«Нахожусь дома, в кругу родных и близких. Никуда уезжать не собирался. У многих одноклубников отпуск уже в разгаре, а у меня в это время ещё есть работа. Приезжаю каждый день в клубный офис, где занимаюсь делами команды. Провожу анализ проделанной в осеннем отрезке чемпионата работы, а также занимаюсь вопросами селекции. В частности, уже просматриваю некоторых футболистов, чье будущее может быть связано с «Александрией».
Сколько игроков намерены пригласить и на какие позиции?
«Как всегда, хочется точечно укрепить каждую позицию. Посмотрим, насколько нам это удастся».
Когда александрийские болельщики вас встречают, то наверняка первым делом спрашивают, будут ли какие-то громкие приобретения и как фамилии новичков. Что обычно отвечаете?
«Пока ничего. По понятным причинам эту информацию приходится держать в секрете».
Ранее Гура заявил, что в начале сезоне все предрекали «Александрии» нахождение на дне таблицы УПЛ.
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