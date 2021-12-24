Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»

Команда хочет побороться за зону еврокубков

Юрий Гура / фото - Twitter

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о грядущем трансферном окне для его команды.

Кого из футболистов не будет в составе «Александрии» в весенней половине чемпионата?

«Таких нет. Пока все на месте».

Кто из игроков ближайшего резерва в скором времени может заявить о себе в составе главной команды?

«У нас много перспективных ребят. Все зависит от их самих. Называть фамилии не стану - не хочется раздавать авансы раньше времени».

В последнее время много разговоров ходит вокруг полузащитника одесского «Черноморца» Артура Авагимяна, которого некоторые СМИ сватают в «Александрию». Что об этом скажете?

«Пока этот игрок не оденет футболку «Александрии», мы ничего насчёт него не можем сказать».

Хотели бы видеть такого футболиста в составе своей команды?

«Конечно, я был бы не против».

Как вы проводите отпуск?

«Нахожусь дома, в кругу родных и близких. Никуда уезжать не собирался. У многих одноклубников отпуск уже в разгаре, а у меня в это время ещё есть работа. Приезжаю каждый день в клубный офис, где занимаюсь делами команды. Провожу анализ проделанной в осеннем отрезке чемпионата работы, а также занимаюсь вопросами селекции. В частности, уже просматриваю некоторых футболистов, чье будущее может быть связано с «Александрией».

Сколько игроков намерены пригласить и на какие позиции?

«Как всегда, хочется точечно укрепить каждую позицию. Посмотрим, насколько нам это удастся».

Когда александрийские болельщики вас встречают, то наверняка первым делом спрашивают, будут ли какие-то громкие приобретения и как фамилии новичков. Что обычно отвечаете?

«Пока ничего. По понятным причинам эту информацию приходится держать в секрете».

Ранее Гура заявил, что в начале сезоне все предрекали «Александрии» нахождение на дне таблицы УПЛ.