Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене

Выступление сборной на Евро-2020 оказало влияние?

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Авторитетный портал Tranfsermarkt обновил стоимость украинских футболистов.

Из десятки самых дорогих отечественных игроков только трое выросли в цене в 2021-м году.

Подорожали только «динамовцы»: два дополнительных миллиона евро набрали защитник Илья Забарный (13 млн.) и хавбек Николай Шапаренко (10 млн.). На 1,5 миллиона евро подорожал голкипер Георгий Бущан (9 млн.).

Самым дорогостоящим украинцем является хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский (30 млн.), после него идут защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко (28 млн.), полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков (25 млн.).

Также в десятку вошли форвард «Бенфики» Роман Яремчук (17,5 млн.), защитник «Динамо» Виталий Миколенко (17 млн.), защитник и голкипер «Шахтера» Николай Матвиенко (11 млн.) и Анатолий Трубин (8 млн.).

Напомним, четыре футболиста «Динамо» могут оказаться в «Ингульце».