«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины

«Сине-желтые» могли разгромно побеждать

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В контрольном матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Болгарии (1:1).

Болгарское издание Sportal оценило выступление команд в этой товарищеской игре:

«Два голкипера, Николай Михайлов и дебютант Светослав Вуцов, стали настоящими героями Болгарии. Они отыграли по тайму и спасли команду в целой куче моментов. То, что хозяева нанесли 36 ударов по нашим воротам, говорит о полном превосходстве соперника. Украинцы могли вырвать победу в компенсированное время, когда передача Ярмоленко нашла Коваленко в двух метрах от пустых ворот, но вышедший на замену полузащитник умудрился запустить мяч выше ворот. Через несколько секунд только чудо спасло нашу команду от поражения после плотного удара Яремчука».

Gong также не отрицает уверенного выступления «сине-желтых»:

«Ничья – просто отличный результат для болгар на прекрасном стадионе в черноморском городе Одесса. В створ наших ворот попало 14 ударов. Только сэйвы Михайлова и Вуцова спасли нас от натиска украинской стихии. Хозяева слишком легко находили дырки в обороне нашей команды и отсюда весь этот ворох моментов. Неудивительно, что украинцы сравняли счет, у Степаненко вышел очень хороший удар на 79-й минуте. Давление хозяев не спадало до самого финального свистка и могли, конечно, вырвать победу».

Украинцы нанесли 36 ударов по воротам соперников против лишь 4-х выстрелов от болгар.

Ранее тренер сборной Болгарии заявил, что его подопечные в игре с «сине-желтыми» пережили ураган.