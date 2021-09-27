Только две команды еще ни разу не теряли очки в топ-5 чемпионатах в сезоне 21/22

Клубы возглавляют турнирные таблицы своих лиг

фото - SSC Napoli

Уже месяц, как стартовал европейских футбольный сезон 2021/2022 и в топ-5 чемпионатах уже прошло 6-8 туров.

Только две команды смогли выиграть все свои стартовые матчи в новой кампании.

Победа «Наполи» над «Кальяри» стала для подопечных Лучано Спалетти шестой в этом сезоне, и они набрали 18 очков из 18-ти возможных.

Другой клуб, который идет без потерь – ПСЖ, одержавший победу во всех 8 стартовых матчах сезона.

Напомним, Месси может вернуться на поле в матче ПСЖ с «Манчестер Сити» в ЛЧ.