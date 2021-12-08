Только один футболист «Шахтера» отыграл все матчи группового этапа ЛЧ до конца

Защитник провел на поле 540 минут

Додо / фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» завершил свои выступления в Лиге чемпионов этого сезона, сыграв вничью в последнем матче с «Шерифом» (1:1).

Лишь один футболист «горняков» отыграл каждый из матчей от свистка до свистка. Бразильский защитник Додо провел на поле 540 минут из 540 возможных.

В общей сложности, главный тренер дончан Роберто Де Дзерби использовал в этой кампании турнира 24 футболиста, последним из которых стал голкипер Алексей Шевченко, который вышел на поле за 4 минуты до финального свистка.

Для вратаря эта игра стала первой в составе «Шахтера» с марта 2020-го года. Также для игрока этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов.

Напомним, авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Шахтер» – «Шериф».