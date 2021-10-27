Только попрощавшись с НСК «Олимпийский», Милевский может вернуться в «Динамо»

Суркис готов сделать экс-форварду киевлян заманчивое предложение

Артем Милевский / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский попрощался со столичной публикой в качестве игрока. Но сохраняется вероятность, что ему таки удастся вернуться в клуб.

В ближайшие дни состоится встреча 36-летнего экс-форварда с президентом киевлян Игорем Суркисом. В ее рамках ему может быть предложена должность в клубе.

На данный момент неизвестно, чем конкретно будет заниматься Милевский в «Динамо». Определенная ясность в данном вопросе появится, как только вышеупомянутый разговор состоится.

Ранее российский комментатор Алексей Андронов назвал прощание форварда на НСК «Олимпийский» пошлым.