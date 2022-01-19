Только продливший контракт с «Барселоной» защитник перенес операцию и выбыл на длительный срок

С французом подписали соглашение ради Феррана Торреса

Самюэль Умтити / фото - FC Barcelona

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити сломал ногу на тренировку, сообщает клубная пресс-служба.

Французу диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги, и теперь ему придется перенести операцию. По предварительным прогнозам, 28-летний игрок пропустит до трех месяцев.

Ранее игрок продлил контракт с «блаугранас» на три года с понижением зарплаты, чтобы клуб смог заявить Феррана Торреса на сезон.

Тем не менее, каталонцы уже не первый гол пытаются избавиться от травматичного защитника, но сам француз отказывается покидать испанский гранд.

В текущей кампании футболист провел только один матч за «сине-гранатовых».

Напомним, Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной».