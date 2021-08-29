Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Только Сикан. Яремчук вслед за Довбиком может пропустить матч с Казахстаном
У Романа осложнения после вакцинации от COVID-19
20:34
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Полузащитник «Бенфики» Роман Яремчук может пропустить матч сборной Украины против Казахстана, который запланирован на 1 сентября в Нур-Султане.
По информации источников, на днях Яремчуку сделали прививку от коронавируса COVID-19, и после нее у него поднялась температура.
Игрока уже отстранили от тренировок «Бенфики» и не заявили на матч чемпионата Португалии против «Тонделы».
Напомним, отборочные матчи к ЧМ-2020 пропустит второй форвард сборной Украины Артем Довбык.
У национальной команды сейчас остался лишь один форвард – Даниил Сикан.
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