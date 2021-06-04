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Толпа у выхода со стадиона и аплодисменты. Крутая атмосфера после победы Украина над Северной Ирландией

Команда Шевченко добыла первую победу в 2021-м
Футбол Сборная Украины
12:56
Толпа у выхода со стадиона и аплодисменты. Крутая атмосфера после победы Украина над Северной Ирландией
Фото: Футбол 24

В товарищеском матче сборная Украины победила Северную Ирландию (1:0). Атмосфера после матча у стадиона была отличной, фанаты собрались, чтобы поблагодарить футболистов.

Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.

Петр Приходько
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Теги

сборная Северной Ирландии (футбол)

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