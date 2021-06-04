Павелко: «Мы взяли реванш у Северной Ирландии за Евро-2016»
Толпа у выхода со стадиона и аплодисменты. Крутая атмосфера после победы Украина над Северной Ирландией
Команда Шевченко добыла первую победу в 2021-м
12:56
Фото: Футбол 24
В товарищеском матче сборная Украины победила Северную Ирландию (1:0). Атмосфера после матча у стадиона была отличной, фанаты собрались, чтобы поблагодарить футболистов.
Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.
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