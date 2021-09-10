«Толстяк с мячом хорош !». Неймар ответил на слухи о его лишнем весе

Бразилец находится в хорошей форме

Неймар / фото - The Indian Paper

Вингер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ответил на критику со стороны прессы, которая обвиняла игрока лишнем весе, выложив фото на своей странице в Instagram, где он показывает свой пресс. Нападающий подписал фотографию так:

«А толстяк все-таки хорош с мячом!»

После уверенной победы над Перу (2:0) в матче отбора ЧМ-2022 бразилец спросил у журналистов, что ему еще нужно сделать в футболке национальной сборной, чтобы его начали уважать.