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Томори останется в «Милане»

Боссы «россонери» готовы выкупить защитника у «Челси»
Футбол Серия А (Италия)
17:08
Томори останется в «Милане»
Фикайо Томори / фото - skysports

Английский защитник Фикайо Томори, выступающий на правах аренды за «Милан», может стать частью итальянского клуба на полноценной основе, сообщает Sky Sport.

«Россонери» хотят выкупить игрока у лондонского «Челси», но не желают платить за него 28 миллионов евро, прописанных в соглашении.

В «Милане» надеются на скидку, но руководство «синих» не готовы идти на уступки.

Пришедший этой зимой англичанин смог закрепиться в составе «россонери» и помог им впервые за 7 лет попасть в Лигу Чемпионов.

Напомним, стан «Милана» также может пополнить Оливье Жиру.

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Милан Челси

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