Жиру со следующего сезона будет выступать в «Милане»
Томори останется в «Милане»
Боссы «россонери» готовы выкупить защитника у «Челси»
17:08
Фикайо Томори / фото - skysports
Английский защитник Фикайо Томори, выступающий на правах аренды за «Милан», может стать частью итальянского клуба на полноценной основе, сообщает Sky Sport.
«Россонери» хотят выкупить игрока у лондонского «Челси», но не желают платить за него 28 миллионов евро, прописанных в соглашении.
В «Милане» надеются на скидку, но руководство «синих» не готовы идти на уступки.
Пришедший этой зимой англичанин смог закрепиться в составе «россонери» и помог им впервые за 7 лет попасть в Лигу Чемпионов.
Напомним, стан «Милана» также может пополнить Оливье Жиру.
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