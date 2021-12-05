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Топ клубы АПЛ могут включить в контракты игроков пункт об обязательной вакцинации
Боссы клубов уже изучают этот вопрос
10:58
фото / AMA Sports
Несколько топ-клубов АПЛ всерьез задумались о том, чтобы включить в новые контракты игроков пункт о полной, обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает The Telegraph.
По информации источника, боссы некоторых клубов уже изучают этот вопрос. Предполагается, что пункт о вакцинации поможет легче и быстрее справляться со вспышками COVID-19 в командах, так как игроки будут проводить меньше времени на изоляции.
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