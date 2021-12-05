Топ клубы АПЛ могут включить в контракты игроков пункт об обязательной вакцинации

Боссы клубов уже изучают этот вопрос

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Несколько топ-клубов АПЛ всерьез задумались о том, чтобы включить в новые контракты игроков пункт о полной, обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы некоторых клубов уже изучают этот вопрос. Предполагается, что пункт о вакцинации поможет легче и быстрее справляться со вспышками COVID-19 в командах, так как игроки будут проводить меньше времени на изоляции.

Напомним, «Арсенал» попробует заполучить звезду «Лилля».