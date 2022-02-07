Супряга назвал топ-клуб, в котором мечтает поиграть
Топовой связке быть: Супряге подпишут чемпиона Италии
«Сампдория» усилится свободным агентом
10:32
Себастьян Джовинко / Фото: Getty ImagesЭкс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Себастьян Джовинко в ближайшее время вернется в Серию А, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Нападающий подпишет краткосрочный контракт с «Сампдорией». Детали сделки пока неизвестны.
С августа прошлого года Джовинко находится без клуба. Последним, где он играл, - был арабский «Аль-Хиляль».
Ранее Супряга дебютировал в новой команде, выйдя на замену.
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