Фото: Sky Sport Italia

«Торино» не получит техническое поражение от «Лацио» за неявку на матч Серии А.

Команде запретили выезд в Рим из-за вспышки коронавируса в клубе. «Лацио» же вышел на игру и должен был рассчитывать на техническое поражение для соперника.

Однако, по решению спортивного суда клуб из Турина не получит технического поражения. Теперь Серия А должна организовать проведение матча, который изначально должен был пройти 2 марта, сообщает Sky Sport Italia.

«Лацио» попытается оспорить это решение.