Серия А пока не присудила техническое поражение «Торино» в игре с «Лацио»
«Торино» не получит техническое поражение от «Лацио»
Матч будет сыгран
Фото: Sky Sport Italia
«Торино» не получит техническое поражение от «Лацио» за неявку на матч Серии А.
Команде запретили выезд в Рим из-за вспышки коронавируса в клубе. «Лацио» же вышел на игру и должен был рассчитывать на техническое поражение для соперника.
Однако, по решению спортивного суда клуб из Турина не получит технического поражения. Теперь Серия А должна организовать проведение матча, который изначально должен был пройти 2 марта, сообщает Sky Sport Italia.
«Лацио» попытается оспорить это решение.Еще один несостоявшийся матч «Ювентус» – «Наполи» также состоится.
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