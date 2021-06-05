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«Торино» не продал Белотти в «Рому»
Форвард готов сменить клуб
21:27
Фото: Sky Sport Italia
«Торино» отклонил предложение «Ромы» о приобретении форварда Андреа Белотти.
Римляне предлагали 15 миллионов евро за итальянца, но получили отказ. «Быки» хотят не менее 30 миллионов за своего капитана, сообщает Football-Italia.
Сам футболист готов сменит клуб. На Белотти также претендует «Милан».
Андреа забил 13 мячей в прошлом сезоне, большинство из которых с пенальти.
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