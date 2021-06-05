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«Торино» не продал Белотти в «Рому»

Форвард готов сменить клуб
Футбол Серия А (Италия)
21:27
«Торино» не продал Белотти в «Рому»
Фото: Sky Sport Italia

«Торино» отклонил предложение «Ромы» о приобретении форварда Андреа Белотти.

Римляне предлагали 15 миллионов евро за итальянца, но получили отказ. «Быки» хотят не менее 30 миллионов за своего капитана, сообщает Football-Italia.

Сам футболист готов сменит клуб. На Белотти также претендует «Милан».

Андреа забил 13 мячей в прошлом сезоне, большинство из которых с пенальти.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Торино

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