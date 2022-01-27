«Торино» постарается летом подписать Довбика

Команда видит в нем замену Белотти

Фото: Днепр-1

«Торино» летом попытается подписать нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.

Итальянский клуб видит в нем замену для Андреа Белотти, который покинет клуб в конце сезона, сообщает tuttomercatoweb. Он не хочет продлевать контракт.

За Довбиком итальянцы следят еще с лета после его выступлений на Евро-2020.

Сам игрок ранее заявлял, что хочет доиграть сезон в «Днепре-1», а летом переехать в Европу. Он интересен и другим клубам.

Довбик лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, забив 14 мячей в 17 матчах.