«Трабзонспор» вновь активизировался в переговорах по Довбику
«Торино» постарается летом подписать Довбика
Команда видит в нем замену Белотти
08:10
Фото: Днепр-1
«Торино» летом попытается подписать нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.
Итальянский клуб видит в нем замену для Андреа Белотти, который покинет клуб в конце сезона, сообщает tuttomercatoweb. Он не хочет продлевать контракт.
За Довбиком итальянцы следят еще с лета после его выступлений на Евро-2020.
Сам игрок ранее заявлял, что хочет доиграть сезон в «Днепре-1», а летом переехать в Европу. Он интересен и другим клубам.
Довбик лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, забив 14 мячей в 17 матчах.
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