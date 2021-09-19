«Торино» сделает Белотти предложение о продлении контракта

Текущее соглашение форварда истекает летом 2022 года

Фото: Milanreports.com

«Торино» близко к продлению контракта с лидером Андреа Белотти, сообщает calciomercato.com.

Нынешнее соглашение форварда истекает летом 2022 года. «Быки» уже подготовили для него новое четырехлетнее предложение с зарплатой в размере 3.3 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. За это время он провел в составе «быков» 231 матч, в которых отличился 106 мячами и сделал 26 результативных передач.

Во время летнего трансферного окна 27-летним форвардом интересовался «Интер» и «Зенит», а несколько лет назад владелец «Торино» заявлял, что продаст Белотти только за 100 млн.

Напомним, Белотти стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.