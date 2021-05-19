Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
«Торино» сохранил прописку в Серии А, сыграв вничью с «Лацио»
«Беневенто» вылетел
19 мая 07:28
Фото: twitter.com/TorinoFC_1906
В Серии А определились команды, которые покинут высший дивизион по итогам сезона.
«Торино» в перенесенной игре 25-го тура сыграл вничью с «Лацио» (0:0) на выезде. Таким образом, туринский клуб сохранил прописку в элите.
А вот в Серию Б вылетел «Беневенто». Команда Филиппо Индзаги не сможет уже догнать «Торино» в таблице. Между командами 4 очка.
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