«Торино» сохранил прописку в Серии А, сыграв вничью с «Лацио»

«Беневенто» вылетел

Фото: twitter.com/TorinoFC_1906

В Серии А определились команды, которые покинут высший дивизион по итогам сезона.

«Торино» в перенесенной игре 25-го тура сыграл вничью с «Лацио» (0:0) на выезде. Таким образом, туринский клуб сохранил прописку в элите.

А вот в Серию Б вылетел «Беневенто». Команда Филиппо Индзаги не сможет уже догнать «Торино» в таблице. Между командами 4 очка.

Также вылетели из Серии А «Кротоне» и «Парма».