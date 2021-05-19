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«Торино» сохранил прописку в Серии А, сыграв вничью с «Лацио»

«Беневенто» вылетел
Футбол Серия А (Италия)
19 мая 07:28
«Торино» сохранил прописку в Серии А, сыграв вничью с «Лацио»
Фото: twitter.com/TorinoFC_1906

В Серии А определились команды, которые покинут высший дивизион по итогам сезона.

«Торино» в перенесенной игре 25-го тура сыграл вничью с «Лацио» (0:0) на выезде. Таким образом, туринский клуб сохранил прописку в элите.

А вот в Серию Б вылетел «Беневенто». Команда Филиппо Индзаги не сможет уже догнать «Торино» в таблице. Между командами 4 очка.

Также вылетели из Серии А «Кротоне» и «Парма».

Андрей Усмонов
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