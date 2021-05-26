«Торино» сохранил прописку в Серии А, сыграв вничью с «Лацио»
«Торино» возглавит тренер «Вероны» Юрич
Туринский клуб едва не вылетел
11:45
Иван Юрич / Фото: Sky Sport Italia
«Торино» назначит нового главного тренера.
Им станет наставник «Вероны» Иван Юрич. С нынешней командой хорват разорвет контракт.
Соглашение с наставником будет рассчитано на три года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон, сообщает Sky Sport Italia.
«Торино» в минувшем сезоне едва не вылетел из Серии А. Команда заняла 17 место. «Верона» же финишировала 10-й.
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