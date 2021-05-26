«Торино» возглавит тренер «Вероны» Юрич

Туринский клуб едва не вылетел

Иван Юрич / Фото: Sky Sport Italia

«Торино» назначит нового главного тренера.

Им станет наставник «Вероны» Иван Юрич. С нынешней командой хорват разорвет контракт.

Соглашение с наставником будет рассчитано на три года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон, сообщает Sky Sport Italia.

«Торино» в минувшем сезоне едва не вылетел из Серии А. Команда заняла 17 место. «Верона» же финишировала 10-й.