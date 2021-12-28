Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Торрес – о переходе в «Барселону»: «Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека»
Новоиспеченный хавбек каталонцев рад трансферу в чемпионат Испании
18:52
Ферран Торрес / фото - Twitter Fabrizio Romano
Новоиспеченный полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался о переходе в каталонский клуб. Цитирует игрока пресс-служба «сине-гранатовых».
«Я очень счастлив присоединиться к этому великому клубу. Надеюсь, я буду продолжать расти как футболист и как человек и помогу «Барсе» быть тем, чем она является – одним из лучших клубов в мире. Я очень рад быть здесь.
Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека, с идеальным тренером и клубом, который рад моему приходу. Теперь я с нетерпением жду возможности быть с командой».
Напомним, форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионата Испании.
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