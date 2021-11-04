Торрес: «Салах – лучший в мире сейчас. Сто процентов»

Фернандо Торрес / фото - Атлетико

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес заявил, что считает форварда «мерсисайдцев» Мохамеда Салаха лучшим игроком в мире. Цитирует Торреса пресс-служба «красных».

Он бьет все рекорды и продолжает забивать голы. Мы иногда общаемся, и я очень рад за него, потому что я видел его, когда он приехал в Англию – поначалу ему было сложно. Но он отличный парень и отличный игрок, и он показывает это всему миру».