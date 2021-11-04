Салах не отметился результативным действием за «Ливерпуль» впервые с августа
Торрес: «Салах – лучший в мире сейчас. Сто процентов»
Знаменитый форвард восхищается игрой египтянина
17:56
Фернандо Торрес / фото - Атлетико
Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес заявил, что считает форварда «мерсисайдцев» Мохамеда Салаха лучшим игроком в мире. Цитирует Торреса пресс-служба «красных».
«Салах лучший. Сто процентов. Думаю, не только этот сезон, а последние 2-3 были потрясающими. Об индивидуальных наградах игроков говорят, когда они выигрывают трофеи с командой, но я думаю, что он был одним из двух-трех лучших игроков мира последние 5 или 6 лет. Его стабильность изумительна.
Он бьет все рекорды и продолжает забивать голы. Мы иногда общаемся, и я очень рад за него, потому что я видел его, когда он приехал в Англию – поначалу ему было сложно. Но он отличный парень и отличный игрок, и он показывает это всему миру».
Напомним, Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
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