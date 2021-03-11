Тот случай, когда класс одолел фарт. 6 мыслей после победы «Вильярреала» над «Динамо»

Тема дня Артем Беседин / Фото: пресс-служба Динамо

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» с обидным счетом проиграло «Вильярреалу» в Киеве (0:2). Шансов на продолжение борьбы в еврокубках осталось гораздо меньше.

«Динамо» сыграло в атаке гораздо лучше, чем против «Брюгге»

Если учитывать тот факт, что за 180 минут мучений против «Брюгге» опасные моменты (и намеки на них) у «Динамо» появлялись крайне редко, то матч против «Вильярреала» для киевлян в плане атакующих действий можно считать отличным. Даже если учитывать тот факт, что «Динамо» ни разу не пробило в створ ворот соперника. Тем не менее, «Динамо» нанесло по воротам «желтой сумбарины» целых 9 ударов. И многие из них реально были опасными. Не припомню, когда «Динамо» в последний раз создавало такое приличное количество голевых моментов против серьезной команды из топ-лиги Европы. Разве что, в выездной встрече с «Барселоной» (1:2) в групповом раунде ЛЧ.

Конечно, наличие опасных моментов у «Динамо» также свидетельствует о стиле игры соперника. «Вильярреал» давал играть киевлянам, а «Брюгге» предпочел более закрытую модель. Испанцы показали, что у них есть немаленькие проблемы в обороне. И более мастеровитая команда давно этими проблемами воспользовалась бы.

Фарт, который сопровождал Луческу с начала сезона, испарился

Дело в фарте и классе. Класс «Вильярреала» немного выше, чем у киевского «Динамо». Команда Луческу постаралась его нивелировать, но, так бывает, сегодня был не день «бело-синих». Согласитесь, что многие моменты могли завершиться голом «Динамо». Но для того, чтобы нивелировать разницу в классе для менее приличной команды нужно стечение нескольких обстоятельств (одним из которых является именно фарт). Фарт, который раньше часто помогал киевлянам в матчах с непростыми оппонентами (АЗ, «Гент», «Ференцварош», поединок с «Шахтером» в Суперкубке Украины), сегодня не был на руку «Динамо».

Матч не пошел по привычному сценарию для «Динамо»

Во-первых, киевляне непривычно много атаковали, чего точно никто не ожидал от команды Луческу до начала встречи. До 30-й минуты (первого гола «Вильярреала») встреча шла под диктовку именно «Динамо». Киевляне непривычно динамично действовали в атаке и даже где-то закралась мысль, что «бело-синие» сейчас забьют и отойдут в оборону, удерживая удобный для себя счет. Но «Вильярреал» открыл счет как раз в тот момент, когда ход игры не определял такого развития событий. Гол и правда был неожиданным. Как и второй забитый мяч команды Унаи Эмери в начале второго тайма. Этот гол практически выбил из колеи «Динамо», отправив команду Луческу в нокдаун. И даже несмотря на то, что киевляне и дальше продолжили атаковать, почему-то веры в то, что на «Олимпийском» сегодня случится камбэк, не было. «Вильярреал» получил огромное психологическое преимущество забив именно в те моменты, когда «Динамо» явно этого не ожидало, и это не вытекало из логики игры.

В первом голе «Вильярреала» нет ошибки Бущана

Многие фанаты в различных пабликах обвиняли вратаря «Динамо» Георгия Бущана в первом пропущенном голе. Давайте разберем его.

Форвард «желтой сумбарины» Жерар Морено получает мяч из ситуации, которая возникла из-за неразберихи после углового и оказывается в очень опасной позиции возле ворот «Динамо». На самом деле у Морено тут было два варианта: либо пробивать с острого угла, либо отдавать передачу. Форвард выбрал второй вариант, Бущан на эту передачу не пошел. Он физически не успел бы сделать двух действий в один миг, поэтому вратарю пришлось выбирать: закрыть ближний угол или пойти на перехват возможной передачи. И Бущан выбрал первое. Голкипер сделал правильно: в неприкрытый угол в случае ухода Бущана на перехват передачи мог теоретически спокойно пробить Морено и забить со 100% вероятностью. А передача же от форварда оставляла шанс для «Динамо» – что мяч выбьют защитники. Этого не случилось. Проблема этого гола именно в том, что неприкрытым остался автор гола Пау Торрес. А это уже не работа Бущана.

Видео первого гола

Замены Луческу – крик души, который обращен к Суркису

В том матче, где «Динамо» реально нуждалось в усилении по ходу встречи, на поле вышли Андриевский, Шепелев и Караваев. Все замены были проведены по позиции, и ни одна из них не была направлена на усиление атаки. Луческу даже не использовал все возможные опции.

После завершения осенней части сезона президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что он купит для Мирчи Луческу тех игроков, которых попросит тренер. На деле же киевляне не совершили зимой ни одного трансфера. Еще осенью было понятно, что с тем составом, который есть у «Динамо» на данном этапе, бороться на несколько фронтов невозможно. Как и невозможно было усилить игру в матче с «Вильярреалом». «Динамо» остро не хватает качественных новых трансферов – а это уже не проблема команды или главного тренера.

Внутренняя арена сейчас важнее для «Динамо»

Очевидно, что шансы после первой встречи у «Динамо» на проход дальше крайне малы. Та и до начала встречи было очевидно, что проход «Вильярреала» в 1/4 видится более очевидным. Конечно, не будем забегать наперед, ведь место футбольному чуду найдется всегда. Но давайте скажем спасибо «Динамо» и за такую еврокубковую кампанию. После мягко говоря не лучших выступлений в Европе в последние сезоны за группу Лиги чемпионов и старания в Лиге Европы команде и Луческу стоит сказать спасибо. Именно за то, что с таким далеко непримечательным составом, команда смогла достойно выступить на евроарене.

Сейчас же для «Динамо» выступления в УПЛ и Кубке Украины (где также есть все шансы снова взять титул, так как главный конкурент уже вылетел) являются приоритетными. Кажется, киевскому болельщику сейчас важнее снова почувствовать вкус золота в Украине. Его в Киеве не было с 2016-го года. Да и самому Луческу на заре тренерской карьеры важно доказать «Шахтеру», что рано дончане списали со счетов опытного румына.

А может через неделю в Испании все же случится чудо?