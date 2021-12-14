Тотовицкий и Будковский не продлят контракты с «Десной»

Команда останется без лидеров

Фото: ФК Десна

«Десна» потеряет трех лидеров в конце года.

Полузащитники Андрей Тотовицкий, Леван Арвеладзе и форвард Филипп Будковский не продлят контракты с командой.

Сообщается, что все трое пока не дали согласия на продолжение сотрудничества. Вероятно, они уже ищут новые команды.

При этом пока не ясна ситуация с другими футболистами. Летом истекает срок соглашений с «Десной» у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько. Уже в январе они могут вести переговоры о переходе в другой клуб на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что у «Десны» есть проблемы с финансированием.