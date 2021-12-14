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Тотовицкий и Будковский не продлят контракты с «Десной»
Команда останется без лидеров
14 декабря 15:50
Фото: ФК Десна
«Десна» потеряет трех лидеров в конце года.
Полузащитники Андрей Тотовицкий, Леван Арвеладзе и форвард Филипп Будковский не продлят контракты с командой.
Сообщается, что все трое пока не дали согласия на продолжение сотрудничества. Вероятно, они уже ищут новые команды.
При этом пока не ясна ситуация с другими футболистами. Летом истекает срок соглашений с «Десной» у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько. Уже в январе они могут вести переговоры о переходе в другой клуб на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что у «Десны» есть проблемы с финансированием.
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