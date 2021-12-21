Тотовицкий: «В «Динамо» не перейду»
Тотовицкий может продолжить карьеру в «Колосе»
Полузащитник уже определился с клубом
Фото: ФК Десна
Полузащитник Андрей Тотовицкий покинул «Десну».
Стороны не договорились о продлении сотрудничества. Он стал свободным агентом.
Накануне, хавбек сообщил, что уже договорился с новой командой о контракте. О какой именно – не уточнил.
Сообщается, что новым клубом полузащитника может стать «Колос». Команда еще с осени проявляет интерес к хавбеку.
За «Десну» Андрей отыграл 1,5 года.
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