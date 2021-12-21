Тотовицкий может продолжить карьеру в «Колосе»

Полузащитник уже определился с клубом

Фото: ФК Десна

Полузащитник Андрей Тотовицкий покинул «Десну».

Стороны не договорились о продлении сотрудничества. Он стал свободным агентом.

Накануне, хавбек сообщил, что уже договорился с новой командой о контракте. О какой именно – не уточнил.

Сообщается, что новым клубом полузащитника может стать «Колос». Команда еще с осени проявляет интерес к хавбеку.

За «Десну» Андрей отыграл 1,5 года.