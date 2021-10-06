Тотовицкий: «Десна» выплатила зарплату после игры с «Рухом»
Тотовицкий: «С «Десной» еще два месяца контракта. Задача – найти хорошую команду с амбициями»
Хавбек рассказал о своем будущем
Андрей Тотовицкий / фото - footboom.net
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о своем будущем.
У тебя когда контракт заканчивается?
«Два месяца осталось. Я в «Десне» получил, что хотел. Все время играю. Мне этого не хватало в карьере, когда был в «Шахтере», мало играл. Но сейчас играю.
Главная задача – найти хорошую команду, которая будет с амбициями. Чтобы попытаться не то что реабилитироваться или воскресить карьеру, но попытаться попасть на топ-уровень или вернуться. Если был в «Шахтере» – это топ-уровень».
Еще есть интерес от топ-команд в чемпионате к тебе?
«Сейчас такого нет разговора. У меня был в Турции вариант. Считаю, там чемпионат лучше, чем в Украине. Там и в финансовом плане намного лучше. Были разные варианты, но у меня был разговор с президентом «Десны». Он меня заверил, что ему деньги не важны, чтобы я побыл еще».
Андрей Тотовицкий оценил старт сезона для «Десны».
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