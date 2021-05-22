Тотовицкий: «В сборную Украины из УПЛ вызывают лишь из «Динамо» и «Шахтера»

Полузащитник признался, что вряд ли бы мог рассчитывать на вызов

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий уверен, что его не вызвали бы в сборную Украины, даже если бы он играл в конце сезона.

Если бы у тебя не было травмы, был бы шанс, что тебя вызвали бы на Евро?

«Шансы всегда есть, но, думаю, даже если бы я играл концовку сезона, шансов было бы не так много. Не то чтобы большая конкуренция. Я готов к конкуренции. Просто в сборную вызывают из УПЛ только игроков «Шахтера» или «Динамо». Или еще могут вызвать молодых футболистов, которые принадлежат «Шахтеру» или «Динамо», но играют в арендах. Я не знаю, на что настроены тренеры. Просто могу сказать, что со своей стороны я сделал все по максимуму. Я сделал все возможное для того, чтобы меня вызвали».

Тотовицкий из-за травмы пропустил последнюю часть сезона. «Десна» не смогла выйти в еврокубки.

На счету Тотовицкого 18 матчей в УПЛ, девять мячей и пять голевых передач.