Тотовицкий вместо «Колоса» мог оказаться в Бельгии

Полузащитник продолжит играть в УПЛ

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, что в декабре у него было предложение из Бельгии.

Как бы ты оценил свой этап в «Десне» и еще раньше свой бельгийский этап в «Кортрейке»?

«С профессиональной точки зрения считаю, что я себя хорошо проявил в «Десне». Я переходил в черниговскую команду из «Шахтера», где у меня не было игровой практики. В «Десне» я получил все, что хотел как футболист, в плане футбола. Я стабильно играл за команду, мы сражались за еврокубки. Поэтому я положительно оцениваю этот период. Это относится и к бельгийскому этапу. Считаю, что и там себя хорошо проявил. Показатель – каждое трансферное окно со мной связывалось с «Кортрейкой» и пыталось меня вернуть. И даже в декабре, когда я договаривался с «Колосом», они интересовались моим переездом в Бельгию. Но я им ответил, что уже принял предложение «Колоса».

Он покинул «Десну» свободным агентом в конце декабря.