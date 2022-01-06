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Тотовицкий: «Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть, но удобнее в центре»

Полузащитник – о переходе в «Колос»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:45
Тотовицкий: «Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть, но удобнее в центре»
Фото: footballua.tv

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в новую команду.

В полузащите ты играл и справа, и слева, и в центре, и даже нападающим тебя часто ставили. Где тебе удобнее?

«Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть. Но удобнее всего в центре, там любую позицию закрою. Мы встречались с главным тренером «Колоса» Ярославом Вишняком, общались, обсуждали футбольные нюансы».

Как у тебя будет построена логистика тренировок?

«У меня квартира в Киеве, поэтому это не проблема. Если будут двухразовые тренировки, можно оставаться на базе в Ковалевке. Когда подписывал контракт с «Колосом», я был на стадионе в Ковалевке. На базе еще не был, но после зимней паузы уже побываем и там.

Команда выходит из отпуска 18 января, так что уже в этот день у меня будет знакомство с ней».


Как ты поддерживаешь форму?

«Я в конце года получил травму голеностопа на тренировке «Десны», поэтому я в декабре восстанавливался и активно готовлюсь ко второй половине сезона.

Полным ходом набираю кондиции. С 30 декабря я каждый день утром тренируюсь в зале. Каждый день по три часа. Кроме того, еще активно бегаю, у меня есть реабилитолог Сергей, с которым я работаю».


Тотовицкий перешел в «Колос» бесплатно из «Десны».

Андрей Усмонов
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Колос Андрей Тотовицкий

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