Тотовицкий: «Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть, но удобнее в центре»

Полузащитник – о переходе в «Колос»

Фото: footballua.tv

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в новую команду.

В полузащите ты играл и справа, и слева, и в центре, и даже нападающим тебя часто ставили. Где тебе удобнее?

«Все, что выше защитника – где угодно могу сыграть. Но удобнее всего в центре, там любую позицию закрою. Мы встречались с главным тренером «Колоса» Ярославом Вишняком, общались, обсуждали футбольные нюансы».

Как у тебя будет построена логистика тренировок?

«У меня квартира в Киеве, поэтому это не проблема. Если будут двухразовые тренировки, можно оставаться на базе в Ковалевке. Когда подписывал контракт с «Колосом», я был на стадионе в Ковалевке. На базе еще не был, но после зимней паузы уже побываем и там. Команда выходит из отпуска 18 января, так что уже в этот день у меня будет знакомство с ней».

Как ты поддерживаешь форму?

«Я в конце года получил травму голеностопа на тренировке «Десны», поэтому я в декабре восстанавливался и активно готовлюсь ко второй половине сезона. Полным ходом набираю кондиции. С 30 декабря я каждый день утром тренируюсь в зале. Каждый день по три часа. Кроме того, еще активно бегаю, у меня есть реабилитолог Сергей, с которым я работаю».

Тотовицкий перешел в «Колос» бесплатно из «Десны».