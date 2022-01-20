Хавбек «Колоса» заявил, что зарплаты в Серии Б выше, чем в УПЛ
Тотовицкий: «Выбрал «Колос», так как это амбициозный клуб»
Полузащитник рад оказаться в новой команде
Фото: ФК Колос
Полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал, почему перешел в «Колос» этой зимой.
«Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции – помогать команде и прогрессировать самому.
«Колос» – амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель – помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки».
Он достался команде свободным агентом, покинув «Десну».
Сообщалось, что его зарплата около 30 тысяч долларов в месяц.
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