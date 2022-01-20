Тотовицкий: «Выбрал «Колос», так как это амбициозный клуб»

Полузащитник рад оказаться в новой команде

Фото: ФК Колос

Полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал, почему перешел в «Колос» этой зимой.

«Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции – помогать команде и прогрессировать самому.

«Колос» – амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель – помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки».

Он достался команде свободным агентом, покинув «Десну».

Сообщалось, что его зарплата около 30 тысяч долларов в месяц.