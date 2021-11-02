Конте получит 15 миллионов евро в «Тоттенхэме»
«Тоттенхэм» даст 100 миллионов евро Конте на трансферы
У итальянца будет усиление
09:11
Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» пошел на условия Антонио Конте, которого вот-вот назначат главным тренером.
В ближайшее время о назначении будет объявлено. У итальянца будет большой карт-бланш от руководства.
Кроме зарплаты в 15-18 миллионов евро ему также выделят 100 миллионов евро на трансферы, сообщает Calciomercato.com.
Конте сменит Нуну на посту тренера команды. Португальца уже уволили.
Команда идет 9-й в таблице АПЛ.
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