«Тоттенхэм» даст 100 миллионов евро Конте на трансферы

У итальянца будет усиление

Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» пошел на условия Антонио Конте, которого вот-вот назначат главным тренером.

В ближайшее время о назначении будет объявлено. У итальянца будет большой карт-бланш от руководства.

Кроме зарплаты в 15-18 миллионов евро ему также выделят 100 миллионов евро на трансферы, сообщает Calciomercato.com.

Конте сменит Нуну на посту тренера команды. Португальца уже уволили.

Команда идет 9-й в таблице АПЛ.