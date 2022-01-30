«Ворскла» может подписать экс-игрока «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»
Оба вскоре прибудут на медосмотр
09:32
Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» и «Ювентус» договорились о переходе двух игроков в АПЛ.
Переедет в Лондон полузащитник Родриго Бентанкур. Его купят за 20 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
Второй – нападающий Деян Кулусевски. Шведа возьмут в аренду с правом выкупа за 30 миллионов.
Оба игрока вскоре отправятся в Лондон на медосмотр. «Ювентус» на них не рассчитывает.
Ранее «Ювентус» подписал из «Фиорентины» Душана Влаховича.
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