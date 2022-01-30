«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»

Оба вскоре прибудут на медосмотр

Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» и «Ювентус» договорились о переходе двух игроков в АПЛ.

Переедет в Лондон полузащитник Родриго Бентанкур. Его купят за 20 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Второй – нападающий Деян Кулусевски. Шведа возьмут в аренду с правом выкупа за 30 миллионов.

Оба игрока вскоре отправятся в Лондон на медосмотр. «Ювентус» на них не рассчитывает.

Ранее «Ювентус» подписал из «Фиорентины» Душана Влаховича.