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«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»

Оба вскоре прибудут на медосмотр
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:32
«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»
Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» и «Ювентус» договорились о переходе двух игроков в АПЛ.

Переедет в Лондон полузащитник Родриго Бентанкур. Его купят за 20 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Второй – нападающий Деян Кулусевски. Шведа возьмут в аренду с правом выкупа за 30 миллионов.

Оба игрока вскоре отправятся в Лондон на медосмотр. «Ювентус» на них не рассчитывает.

Ранее «Ювентус» подписал из «Фиорентины» Душана Влаховича.

Андрей Усмонов
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