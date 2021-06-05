Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном

Южнокорейский хавбек стал лучшим игроком «шпор» в минувшем сезоне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:55
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
Сон Хын Мин / Фото - wtfoot.com
Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в ближайшее время подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

Слухи об этом ходили с начала марта, сейчас же переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Как пишет журналист Николо Скира в своем Twitter, это стало возможно благодаря хорошим отношениями агента Сона и президента «шпор» Дэниэла Леви.

Контракт, как и сообщалось, будет действовать до лета 2025 года.

В минувшем сезоне АПЛ южнокореец забил 17 голов в 37 матчах. Напомним, Сон стал лучшим игроком «Тоттенхэма» в чемпионате Англии сезона-2020/21.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сон Хын Мин Дэниэл Леви Тоттенхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения
Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 июня 21:41
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 июня 11:14
Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 июня 17:53
«Тоттенхэм» нашел замену Кейну
«Тоттенхэм» нашел замену Кейну
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 мая 13:10
«Аякс» интересуется вингером «Тоттенхэма»
«Аякс» интересуется вингером «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 мая 08:51
Конте может вернуться в Лондон
Конте может вернуться в Лондон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 мая 20:19

Новости: Футбол

Безус: «Два Евро я пропустил, сейчас вскочил в последний вагон»
Безус: «Два Евро я пропустил, сейчас вскочил в последний вагон»
Сборная Украины
09:25
Злой рок. Экс-игрок «Пармы» погиб во время матча в честь умершего брата
Злой рок. Экс-игрок «Пармы» погиб во время матча в честь умершего брата
В Европе
09:01
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
Премьер-Лига (Англия)
08:55
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
Украинская Премьер-лига
08:37
Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе
Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе
Сборная Украины
08:20
ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию
ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию
Евро-2020
07:58
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
Лига 1 (Франция)
07:57
Сборная Бразилии не потеряла ни одного очка за пять матчей отбора на ЧМ-2022
Сборная Бразилии не потеряла ни одного очка за пять матчей отбора на ЧМ-2022
В мире
07:37
Определились все команды, пробившиеся в Первую лигу
Определились все команды, пробившиеся в Первую лигу
Первая лига
07:17
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
1
Все новости