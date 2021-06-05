Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
Южнокорейский хавбек стал лучшим игроком «шпор» в минувшем сезоне
08:55
Сон Хын Мин / Фото - wtfoot.comХавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в ближайшее время подпишет новое соглашение с лондонским клубом.
Слухи об этом ходили с начала марта, сейчас же переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
Как пишет журналист Николо Скира в своем Twitter, это стало возможно благодаря хорошим отношениями агента Сона и президента «шпор» Дэниэла Леви.
Контракт, как и сообщалось, будет действовать до лета 2025 года.
В минувшем сезоне АПЛ южнокореец забил 17 голов в 37 матчах. Напомним, Сон стал лучшим игроком «Тоттенхэма» в чемпионате Англии сезона-2020/21.
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