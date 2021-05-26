«Тоттенхэм», Евро, гольф – в таком порядке. Бэйл может завершить карьеру после Евро

Валлийский вингер обдумывает завершение футбольной карьеры

Гарет Бэйл / фото - gettyimages

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с «королевским клубом» и завершения карьеры, сообщает Abces.

После годичной аренды в «Тоттенхэме» валлиец вернется в мадридский клуб. По информации Fabrizio Romano, Бэйл уже назначил встречу с агентом, что бы обсудить свое будущее. Игрок всерьез задумался о том, что бы завязать с футболом и попробовать себя в профессиональном гольфе.

Сам Гарет ранее прокомментировал свое будущее так:

«Я уже определился со своим будущим. Однако, я не буду ничего не говорить до Чемпионата Европы, иначе я создам настоящий хаос».

В нынешнем сезоне валлиец провел в составе «шпор» 34 матча и отметился 16-ю голами.

Напомним, этот сезон стал для Бэйла лучшим в карьере по одному из ключевых показателей.