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«Тоттенхэм» готов обменять Кейна на форварда «Ман Сити» с огромной доплатой

«Шпоры» могут прилично заработать на трансфере своего лидера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:10
«Тоттенхэм» готов обменять Кейна на форварда «Ман Сити» с огромной доплатой
Харри Кейн / Фото: football365.com

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу, сообщает Daily Star.

Отметим, что «горожане» проявляют интерес к форварду «шпор» Харри Кейну. Лондонцы готовы на обмен форвардов с доплатой со стороны «Ман Сити» в размере 70 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что за лидера атаки «Тоттенхэм» просил у «горожан» 100 миллионов фунтов стерлингов. Также к англичанину интерес проявляет новоиспеченный триумфатор Лиги чемпионов «Челси».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Харри Кейн Манчестер Сити Тоттенхэм

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