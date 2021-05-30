«Тоттенхэм» готов обменять Кейна на форварда «Ман Сити» с огромной доплатой

«Шпоры» могут прилично заработать на трансфере своего лидера

Харри Кейн / Фото: football365.com

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу, сообщает Daily Star.



Отметим, что «горожане» проявляют интерес к форварду «шпор» Харри Кейну. Лондонцы готовы на обмен форвардов с доплатой со стороны «Ман Сити» в размере 70 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что за лидера атаки «Тоттенхэм» просил у «горожан» 100 миллионов фунтов стерлингов. Также к англичанину интерес проявляет новоиспеченный триумфатор Лиги чемпионов «Челси».