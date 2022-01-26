«Челси» нанес «Тоттенхэму» первое поражение в АПЛ при Конте
«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов евро за игрока «Порту»
Диас хочет покинуть команду
09:28
Фото: A Bola
Нападающий «Порту» Луис Диас может оказаться в АПЛ.
«Тоттенхэм» ведет переговоры по форварду о трансфере зимой. За него готовы выложить 55 миллионов евро, сообщает Sky Sports.
Сам колумбиец хочет сменить клуб. Ранее к нему приписывали интерес со стороны «Ливерпуля».
«Порту» готов отпустить своего лидера за 60 миллионов.
На счету Диаса 28 матчей и 16 мячей в этом сезоне.
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