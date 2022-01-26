«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов евро за игрока «Порту»

Диас хочет покинуть команду

Фото: A Bola

Нападающий «Порту» Луис Диас может оказаться в АПЛ.

«Тоттенхэм» ведет переговоры по форварду о трансфере зимой. За него готовы выложить 55 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Сам колумбиец хочет сменить клуб. Ранее к нему приписывали интерес со стороны «Ливерпуля».

«Порту» готов отпустить своего лидера за 60 миллионов.

На счету Диаса 28 матчей и 16 мячей в этом сезоне.