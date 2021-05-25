Почеттино: «В футболе самое главное – верить в свой успех»
«Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино
В клубе пока не определились с новым главным тренером
08:59
Маурисио Почеттино / Фото: Daily Mail
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает The Independent.
По информации источника, в лондонском клубе всерьез задумываются о том, чтобы вернуть менеджера.
Почеттино работал с «Тоттенхэмом» с 2014-го по 2019-й годы, после чего его на тренерском мостике сменил Жозе Моуриньо.
Известно, что боссы «Тоттенхэма» хотят вернуть Почеттино из-за негодования фанатов. В клубе считают, что это наладит отношения с болельщиками.
Ранее стало известно, что лидер «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Челси».
Комментарии 0