«Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино

В клубе пока не определились с новым главным тренером

Маурисио Почеттино / Фото: Daily Mail

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает The Independent.

По информации источника, в лондонском клубе всерьез задумываются о том, чтобы вернуть менеджера.

Почеттино работал с «Тоттенхэмом» с 2014-го по 2019-й годы, после чего его на тренерском мостике сменил Жозе Моуриньо.

Известно, что боссы «Тоттенхэма» хотят вернуть Почеттино из-за негодования фанатов. В клубе считают, что это наладит отношения с болельщиками.

Ранее стало известно, что лидер «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Челси».