«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и остался впереди МЮ в таблице АПЛ
«Тоттенхэм» летом подпишет вратаря сборной Англии
Пикфорд сменит клуб
15:41
Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Эвертоном» о переходе вратаря Джордана Пикфорда.
Сумма трансфера может составить около 40 миллионов фунтов. Он должен стать заменой Уго Льорису, которому вскоре исполнится 35 лет.
В ближайшие сезоны оба вратаря будут конкурировать за место в основе «шпор». Пикфорд согласился перебраться в Лондон.
Ожидается, что арендованный у «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини вернется в Италию. Антонио Конте он не убедил.
Пикфорд является вратарем сборной Англии. Он помог команде выйти в финал Евро-2020.