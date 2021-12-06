«Тоттенхэм» летом подпишет вратаря сборной Англии

Пикфорд сменит клуб

Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Эвертоном» о переходе вратаря Джордана Пикфорда.

Сумма трансфера может составить около 40 миллионов фунтов. Он должен стать заменой Уго Льорису, которому вскоре исполнится 35 лет.

В ближайшие сезоны оба вратаря будут конкурировать за место в основе «шпор». Пикфорд согласился перебраться в Лондон.

Ожидается, что арендованный у «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини вернется в Италию. Антонио Конте он не убедил.

Пикфорд является вратарем сборной Англии. Он помог команде выйти в финал Евро-2020.