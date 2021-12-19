Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: стартовые составы
Центральный матч 18-го тура АПЛ все-таки состоится
18:06
Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин, Алли, Уинкс, Ндомбеле, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Конате, Робертсон, Милнер, Кейта, Мортон, Салах, Мане, Диогу Жота.
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