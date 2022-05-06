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«Тоттенхем» має намір придбати двох гравців півфіналіста Ліги чемпіонів сезону-2021/22

Лондонці прагнуть підсилитися у літнє трансферне вікно
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:47
«Тоттенхем» має намір придбати двох гравців півфіналіста Ліги чемпіонів сезону-2021/22
Пау Торрес / Фото - sportingnews.com
Лондонський «Тоттенхем» у літнє трансферне вікно має провернути трансфери двох гравців «Вільярреалу». 

«Шпори прагнуть підсилитися центральним захисником Пау Торресом та вінгером Арнаутом Данджумою. Про це повідомляє видання 90min.

Скаути «Тоттенхему» слідкували за обома гравцями у півфінальних матчах Ліги чемпіонів проти «Ліверпулю».

У нинішньому сезоні Торрес у Ла Лізі зіграв 29 матчів, у яких забив чотири голи. Данжума за 23 поєдинки відзначився 10 разів.

Раніше повідомлялося, що «Тоттенхем» знову не зміг продовжити контракт з форвардом Харрі Кейном.
Владимир Кириченко
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Тоттенхэм Вильярреал

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