«Тоттенхэм» может остаться без главного тренера через 2 матча

Руководство «шпор» недовольно результатами команды при Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту может быть уволен спустя 2 матча, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство клуба недовольно положением «Тоттенхэма» в АПЛ и в Лиге конференций. После 10 матчей в чемпионате «шпоры» находятся на 10-м месте, а в Лиге конференций взяли только 4 очка за 3 матча.

Судьбу тренера решат два следующих матча – с «Эвертонос» в АПЛ и с «Витессом» в Лиге конференций. В случае проигрышей тренеру грозит увольнение.

В последнем матче АПЛ «Тоттенхэм» уступил МЮ (0:3) в родных стенах.