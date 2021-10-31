Роналду – о победе над «Тоттенхэмом» 3:0: «В один день – мы идеальны, в другой день – мы дерьмо»
«Тоттенхэм» может остаться без главного тренера через 2 матча
Руководство «шпор» недовольно результатами команды при Эшпириту Санту
11:35
Нуну Эшпириту Санту / Фото: Twitter
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту может быть уволен спустя 2 матча, сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство клуба недовольно положением «Тоттенхэма» в АПЛ и в Лиге конференций. После 10 матчей в чемпионате «шпоры» находятся на 10-м месте, а в Лиге конференций взяли только 4 очка за 3 матча.
Судьбу тренера решат два следующих матча – с «Эвертонос» в АПЛ и с «Витессом» в Лиге конференций. В случае проигрышей тренеру грозит увольнение.
В последнем матче АПЛ «Тоттенхэм» уступил МЮ (0:3) в родных стенах.
Комментарии 0