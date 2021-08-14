«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере ключевого защитника «Шахтера»
«Тоттенхэм» может перехватить защитника «Вильярреала» у испанских грандов
Лондонцы продолжают искать усиление в защиту
09:55
Фото: Marca
«Тоттенхэм» намерен приобрести защитника «Вильярреала» Пау Торреса.
Лондонцы готовы к переговорам и могут убедить игрока на переход, сообщает The Times. Сам футболист не против сменить команду.
Торрес также интересен «Реалу» и «Барселоне», но до переговоров дело не дошло.
Этим летом «Тоттенхэм» уже подписал защитника из «Аталанты» Кристиана Ромеро.
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