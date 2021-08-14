«Тоттенхэм» может перехватить защитника «Вильярреала» у испанских грандов

Лондонцы продолжают искать усиление в защиту

Фото: Marca

«Тоттенхэм» намерен приобрести защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

Лондонцы готовы к переговорам и могут убедить игрока на переход, сообщает The Times. Сам футболист не против сменить команду.

Торрес также интересен «Реалу» и «Барселоне», но до переговоров дело не дошло.

Этим летом «Тоттенхэм» уже подписал защитника из «Аталанты» Кристиана Ромеро.