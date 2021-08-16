Сон: «Я продлил контракт с «Тоттенхэмом», потому что не хотел никуда уходить»
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Лидса»
Лондонцы находятся в поисках замены Кейну
12:43
Патрик Бэмфорд / Фото - olympics.comЛондонский «Тоттенхэм» намерен провернуть трансфер английского нападающего «Лидса» Патрика Бэмфорда. Об этом сообщает The Telegraph.
«Шпоры» видят в футболисте возможную замену Харри Кейну, которым может пополнить ряды «Манчестер Сити». При этом «Лидс» хочет удержать 27-летнего игрока и планирует предложить ему новую сделку.
Ориентировочная стоимость Бэмфорда составляет €22 миллиона. Соглашение футболиста с «Лидсом» рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что вингер «Кальяри» Наитан Нандес попал на радары «Тоттенхэма».
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