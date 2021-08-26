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«Тоттенхэм» может подписать хавбека «Ювентуса» за 40 миллионов фунтов

«Шпоры» намерен усилиться под занавес трансферного окна
Футбол Серия А (Италия)
16:21
«Тоттенхэм» может подписать хавбека «Ювентуса» за 40 миллионов фунтов
Уэстон Маккени / Фото - juventus.com
«Тоттенхэм» намерен провернуть громкую сделку под занавес трансферного окна. Об этом сообщает The Independent.

Как утверждает источник, шпоры уже начали переговоры с «Ювентусом» относительно перехода Уэстона Маккени. Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.

Действующее соглашение 22-летнего американца с «Ювентусом» рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Маккени сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и оформил 3 ассиста.

Накануне стало известно, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не покинет клуб в текущее трансферное окно.
Владимир Кириченко
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