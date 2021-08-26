«Тоттенхэм» может подписать хавбека «Ювентуса» за 40 миллионов фунтов

«Шпоры» намерен усилиться под занавес трансферного окна

Уэстон Маккени / Фото - juventus.com

«Тоттенхэм» намерен провернуть громкую сделку под занавес трансферного окна. Об этом сообщаетКак утверждает источник, шпоры уже начали переговоры с «Ювентусом» относительно перехода. Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.Действующее соглашение 22-летнего американца с «Ювентусом» рассчитано до лета 2025 года.В минувшем сезоне Маккени сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и оформил 3 ассиста.Накануне стало известно, что нападающий «Тоттенхэма»