Кейн требует у «Тоттенхэма» зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
«Тоттенхэм» может подписать хавбека «Ювентуса» за 40 миллионов фунтов
«Шпоры» намерен усилиться под занавес трансферного окна
16:21
Уэстон Маккени / Фото - juventus.com«Тоттенхэм» намерен провернуть громкую сделку под занавес трансферного окна. Об этом сообщает The Independent.
Как утверждает источник, шпоры уже начали переговоры с «Ювентусом» относительно перехода Уэстона Маккени. Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.
Действующее соглашение 22-летнего американца с «Ювентусом» рассчитано до лета 2025 года.
В минувшем сезоне Маккени сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и оформил 3 ассиста.
Накануне стало известно, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не покинет клуб в текущее трансферное окно.
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